„Piefke-Saga“ in Zeiten von Corona

Nach dem Appell zum Urlaub daheim denkt die Tourismusministerin deshalb jetzt laut über eine „Piefke-Saga“ in Zeiten von Corona und weltweiten Reisewarnungen nach. „Es gibt keinen Pauschalreiseplan. Wenn es aber die Infektionszahlen hergeben, könnten wir im Hochsommer die Grenzen zu Deutschland unter gewissen Bedingungen öffnen. Wir sind mit den Regierungsstellen in Berlin im ständigen Kontakt“, skizzierte Köstinger am Sonntag ihren Reisedeal-Plan im „Krone“-Telefonat. Ende April soll der Hochfahrplan vorgelegt werden.