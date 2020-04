Wenn Sturm diese Woche das Training aufnimmt, dann wird Juan Dominguez fehlen. Der Spanier sitzt noch in Galicien in der Corona-Hölle! „Ich bin seit rund einem Monat hier, meine Familie hat eine schwierige Zeit durchgemacht“, erzählt der Mittelfeldspieler der „Steirerkrone“. Denn alle bangten um Dominguez senior. „Mein Papa war beruflich in China, musste dort für 14 Tage in Quarantäne. Aber zum Glück ist er vor ein paar Tagen wohlauf heimgekehrt.“ Mama, Papa und Juans Freundin wurden vom Corona-Virus bislang in Ruhe gelassen. Glück, das in seinem Umfeld nicht alle hatten.