Wie der Branchendienst „insidethegames“ am Sonntag berichtete, haben sie in einem Brief an den World-Athletics-Präsidenten Sebastian Coe angekündigt, dass „mehrere Euromeetings-Mitglieder“ daran arbeiten, noch 2020 Wettkämpfe für Athleten auszurichten, „die daran teilnehmen wollen und müssen“. Um den Sponsoren und unterstützenden Institutionen die Notwendigkeit der Ausrichtung von Meetings noch in diesem Jahr zu erklären, hätten sie „leider ein Hauptargument“ verloren - die Möglichkeit einer Olympia-Qualifikation.