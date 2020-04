„Aus einem Übel erwächst oft etwas Gutes“, lautet ein italienisches Sprichwort. Das beherzigt auch Angelo Urban. Der Italiener, dessen Restaurant San Pietro in Graz eine Institution ist, schüttelt die Corona-Misere ab wie ein lästiges Insekt und sagt: „Ich bin überzeugt, dass wir eine tolle Saison haben werden!“

Die Gründe sind für den gebürtigen Friauler klar: „Die Leute wollen nach der Quarantäne raus, das Leben genießen. Wenn auch unter Einschränkungen. Und weil man im Sommer wohl nicht im Ausland urlauben kann, bleiben die Steirer da und werden wieder sehen, wie schön dieses Land ist. Was fehlt uns denn hier? Nix!“

„Keine Preiserhöhung“

Der Sommer kann also kommen! Daher spuckte der Gastronom mit Sohnemann Fabio in den vergangenen Wochen in die Hände. Neue Küche, neue Terrasse. „Mein Papa hat stets zu mir gesagt, in schlechten Zeiten soll man investieren. Das haben wir jetzt auch gemacht.“

Doch Urban hebt in Richtung seiner Branche auch warnend den Zeigefinger. „Es darf jetzt nicht sein, dass die Preise erhöht werden, weil die Touristen ausbleiben.“ In Corona-Zeiten muss sich selbstredend auch die Gastronomie umstellen, daher hat Urban bereits die Produktion von Servietten mit Desinfektionsgel in Auftrag gegeben. Der kluge Mann baut eben vor.