Großeinsatz von 200 Feuerwehrleuten in der Nacht auf Sonntag: Eine Wagenhütte wurde in Steinbach/Z. in Oberösterreich vermutlich von einem Blitz getroffen und fing Feuer. Der Hofbesitzer (42) konnte gerade noch einen Traktor bergen - zog sich dabei aber Brandwunden zu. Die Löscharbeiten waren wegen der schlechten Wasserversorgung schwierig.