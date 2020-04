Scharfe Kritik übt Marlene Svazek (FPÖ) an der Abwicklung des Corona-Härtefallfonds. Denn will man zu einer Förderung in der zweiten Phase kommen, muss der Wirtschaftskammer Zugang zu den betrieblichen Steuerdaten gewährt werden. „Hier geht es nicht mehr um Öffnungszeiten oder um die Firmenanschrift, sondern um hochsensible Wirtschaftsdaten“, so Svazek. Die Abwicklung sollte das Finanzministerium übernehmen. Sie fürchtet, dass ranghohe WKO-Funktionäre und Unternehmer so an Informationen über die Konkurrenz kommen.