Nach einem Felssturz am vergangenen Dienstag bleibt das hintere Defereggental in Osttirol vorerst weiter gesperrt. Wenn es die Sicherheit zulässt, soll die L25 Defereggentalstraße aber ab dem kommenden Dienstag zwischen dem Mellitztunnel und der Mellitzgalerie im Gemeindegebiet von St. Veit temporär zwischen 6.00 und 8.00 Uhr sowie 18.00 und 20.00 Uhr wieder befahrbar sein, teilte das Land am Sonntag mit.