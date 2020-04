Bei einem Horrorunfall mit einem VW Golf sind Sonntagfrüh auf der Nußbacher Straße in Adlwang in Oberösterreich eine 15-Jährige und ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Der Fahrzeuglenker (19) überlebte schwer verletzt. Nahezu an der gleichen Stelle waren vor sieben Jahren drei Freundinnen bei einem Crash gestorben. Karl Spitzbart (69) kam in beiden Fällen jeweils als Erster auf seinem Grundstück zu den Verunglückten: „Den Anblick vergesse ich nie.“