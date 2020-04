Einen Nachmittag pro Woche soll es den „Platz zum Lernen“ an den Standorten des BFI in Salzburg, St. Johann und Zell am See geben. Wenn die Möglichkeit besteht, auch in Tamsweg. Mit den Ferien erhalten die Schüler einen persönlichen Lernplan. In den letzten drei Sommerferienwochen soll dann der letzte Schliff für das kommende Schuljahr kommen. Denn da wird das Angebot jeden Vormittag zur Verfügung stehen. „In unserer Lernbegleitung holen wir die Schüler in ihrer Lebenssituation ab, motivieren und unterstützen sie, sich mit Lerninhalten gut geplant und strukturiert auseinanderzusetzen“,so Eder.