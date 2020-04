Heute ist der 13. April 2020. Kaum zu glauben, dass ich bereits über fünf Wochen zu Hause in Quarantäne sitze. Mein Alltag hat sich seitdem massiv verändert. Normalerweise bin ich immer so gegen 6 Uhr in der Früh aufgestanden. Mittlerweile stehe ich jedoch erst gegen 10 Uhr auf. Ich wollte eigentlich meinen schulischen Schlafrhythmus beibehalten, jedoch hat dies nicht wirklich geklappt. Anstatt also um 10 Uhr in der Schule zu sitzen, frühstücke ich erstmal entspannt. Danach, also nach ca. einer Stunde, schau ich nach, was für neue Arbeitsaufträge ich erledigen muss. Diese mache ich dann, soweit es geht, bis es Mittagessen gibt. Nach der Stärkung versuche ich, so weit es geht, an den Arbeitsaufträgen weiterzuarbeiten, solange ich dann noch Lust habe. Sobald die Arbeitsaufträge erledigt sind, meistens so gegen 16 Uhr, beginnt für mich der ‘’Feierabend’’. Das heißt, ich lehne mich zurück und schaue erstmal Serien oder einen Film. So geht es dann den ganzen Tag weiter, bis ich irgendwann müde werde und einschlafe. Und am nächsten Tag fängt es wieder von vorne an. Langsam habe ich mich halt echt an so einen Alltag gewöhnt und es wird sicher schwer, sich wieder auf den normalen Schulalltag vorzubereiten. (Teo 6b)