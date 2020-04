Hannes Prieschs „Einarmiger Bandit“ etwa beim Eingang, der so gut in diese Zeit zu passen scheint, oder Christian Eisenbergers zarte Spinnweben-Grafiken, die in starkem Kontrast zu seinem expressiven Porträt stehen. Das filigrane Objekt von Constantin Luser passt sich ebenso gut in das zurückhaltende Arrangement, wie Michael Kienzers zweidimensionale Skulpturen, Norberts Trummers Fantasien oder Michaela Sölls tiefsinnige Zeichnungen.