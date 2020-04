Israel, Südkorea, USA, Guatemala und Österreich - dort überall hat Annelie Leitner mit 23 Jahren schon Fußball gespielt. Geboren wurde die Mittelfeldakteurin in Graz, wuchs im Lungau und in der Stadt Salzburg auf. „Mein Vater hat 2009 einen Job als Lehrer in Guatemala angenommen, also sind wir wegegzogen“, schildert die Weltenbummlerin. Zwar kehrte sie für ein Jahr nach Österreich zurück, zeigte iim Leistungszentrum St. Pölten unter dem heutigen Teamchef Dominik Thalhammer ihr Können. Danach ging’s aber flugs zurück, ehe sie in Bloomington, Indiana aufs US-College ging.