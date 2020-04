Meister Red Bull Salzburg wird laut Vereinsangaben wohl am Dienstag starten - so wie eventuell auch Rapid, Sturm Graz, der WAC und Lustenau. Bei der Austria, Mattersburg und dem SKN St. Pölten könnte es am Mittwoch losgehen, am Donnerstag dürften die Profis von Hartberg und Altach ihr Rasen-Comeback geben. Die Admira und WSG Tirol konnten am Sonntagnachmittag im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Trainings kein Datum nennen. Die Wiener Austria lässt ihre Kicker und Betreuer am Montag auf den Coronavirus testen. Bei Salzburg begannen diese Tests am Samstag und sollten am Sonntag abgeschlossen sein.