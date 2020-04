Beim Liga-Rivalen VfL Wolfsburg erhielten die Profis um die ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager und Ersatztorhüter Pavao Pervan dagegen einige Tage frei. Erst ab Donnerstag wird wieder trainiert. „Wir sind jetzt seit fünf Wochen im Individual- oder Gruppentraining und machen jetzt mal einen Break, um die Spieler vor allem mental frisch zu halten“, wurde Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner am Sonntag in lokalen Medien zitiert. Zuvor hatten die VfL-Spieler in Kleingruppen und unter Beibehaltung strenger Hygienemaßnahmen trainiert.