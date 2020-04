„Für den Weltcup fehlte mir ein wenig die Konstanz. Die Großveranstaltungen haben mich immer fasziniert, bei höchstem Druck konnte ich immer am besten arbeiten!“ Was ihm seit seiner Bandscheiben-OP 2018 nie mehr richtig möglich war. „Daher fühlt sich der Rücktritt gut an. Klar, es wäre in meiner Kariere auch mehr möglich gewesen - aber auch weniger!“ Es war ausreichend.