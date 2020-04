Millonig schreibt im Facebook-Posting: „Das mit dem Abstand in der Gastronomie wird sehr schwierig, aber wir bemühen uns!!“ Für das Video hat der Gastronom auch extra Bänder auf den Boden geklebt, damit der Sicherheitsabstand ja eingehalten wird. Das Servieren funktioniert von der Ferne aus zwar noch nicht so gut, aber er ist am Üben!