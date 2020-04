Die erste Phase des Härtefallfonds für Selbstständige ist am Freitag abgeschlossen worden. Bei der für die Abwicklung zuständigen Wirtschaftskammer sind bis dahin 144.000 Anträge eingereicht worden, wie die WKÖ am Sonntag mitteilte. 121 Millionen Euro aus dem zwei Milliarden Euro schweren Fördertopf des Bundes sind bisher ausgeschüttet worden. Am Montag startet Phase zwei, die Definitionen, wer als Härtefall gilt, wurden gelockert (siehe auch Video oben).