Digitale Helfer, die die Welt grüner machen

#3. Too Good to Go

Europas größte App gegen Lebensmittelverschwendung ermöglicht es Betrieben, überschüssige Lebensmittel an Verbraucher um ein Drittel des eigentlichen Verkaufspreises zu veräußern. So wird weniger weggeworfen und die Kunden profitieren von einem günstigeren Preis. Tipp: Runterladen und nutzen, sobald die Restaurants wieder offen haben!