Radsport-Superstar Peter Sagan sieht einem drohenden Terminchaos zum eigentlichen Saisonende aufgrund der Coronavirus-Pandemie gelassen entgegen. „Das ist so zu akzeptieren, wie es gerade ist“, sagte der 30-jährige Slowake vom Bora-hansgrohe-Rennstall am Samstagabend in einem Live-Chat mit seinen Fans auf Instagram.