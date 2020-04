Viele Menschen trauen sich derzeit auch nicht, mit dem Fahrrad ihre Strecken zu bewältigen. „Zu Hause bleiben“ - so lautet für die meisten die Devise. Daher stehen nun auch hunderte Fahrräder in Fahrradkeller, Hof oder einfach nur am Fahrradständer und sind entweder gar nicht oder nur provisorisch abgeschlossen. Fahrraddieben wird es dadurch besonders leicht gemacht. Wenn Ihnen etwas an Ihrem Zweirad liegt, sollten Sie es unbedingt richtig und sicher absperren!