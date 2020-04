Nicht mehr anders zu helfen gewusst hat sich eine 31 Jahre alte Frau am späten Sonntagabend in Wien und aufgrund eines heftigen Streits mit ihrem 16-jährigen Sohn die Polizei um Hilfe gebeten. Als Beamte in der Wohnung im Bezirk Favoriten ankamen, wurden sie vom Jugendlichen beschimpft und auch attackiert. Ein Polizist wurde bei dem Vorfall verletzt.