25.000 SMS als „Überweisung“ ausgestellt

Auch weiterhin gelte es zu beachten, dass die Hotline 1450 nur bei auftretenden Symptomen und bei konkreten Verdachtsfällen in Anspruch genommen werden soll. Im Fall eines Verdachts wird von der Leitstelle in Form einer SMS eine „Überweisung“ ausgestellt, die zur Inanspruchnahme der stationären Screening-Stationen berechtigt. Insgesamt wurden bereits rund 25.000 derartige SMSausgestellt. 11.200 Screenings wurden in den Screening-Stationen durchgeführt, 7.800 von den mobilen Screening-Teams.