Besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen

Vor der jüngsten Rotation hatte das Bundesheer besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. So wurden die Soldaten nur in kleineren Gruppen von maximal 40 Personen in den Kosovo geflogen. Die rund 200 Soldaten mussten vorher in häuslicher Quarantäne sein und wurden direkt vor dem Abflug untersucht, auch die heimkehrenden Soldaten wurden in häusliche Quarantäne geschickt.