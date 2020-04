215 Tourismusgemeinden in Oberösterreich sollen durch das Paket entlastet werden, 29.000 Betrieben wird geholfen. Das Land Oberösterreich wird für das Tourismus-Paket 18 Millionen Euro in die Hand nehmen. Die Tourismusbeiträge werden heuer erlassen, was auch bei Tankstellen, Taxiunternehmen, Bäckern usw. erleichternd wirkt und insgesamt zu einer Entlastung von 10,5 Millionen Euro führen soll.