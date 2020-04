Mit einer emotionalen Botschaft anlässlich ihres 19. Hochzeitstages hat die Witwe des tödlich verunglückten US-Basketballstars Kobe Bryant an ihren Ehemann erinnert. „Mein König, mein Herz, mein bester Freund. (...) Du fehlst mir so sehr“, schrieb sie am Samstag im Onlinedienst Instagram. „Ich wünschte, du wärst hier, um mich in den Armen zu halten. Ich liebe dich.“