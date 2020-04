MeAt20: Nostalgische Fotos erobern das Web

In Zeiten der Corona-Krise folgt eine Challenge der nächsten, um während der Ausgangsbeschränkungen für ein wenig Unterhaltung in den eigenen vier Wänden zu sorgen. Die neueste Herausforderung: Die #MeAt20-Challenge. Dabei postet man ein Bild von sich mit 20 Jahren. Zahlreiche Fotos erobern das Netz. Auch etliche Prominente beteiligen sich an der Aktion.