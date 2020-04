Zahl der aktiv Erkrankten erstmals wieder unter 4000

Erneut konnte am Sonntag ein Anstieg an Genesenen in Österreich verzeichnet werden: War am Samstag die 10.000-Marke überschritten worden, 10.214 Menschen hatten zu diesem Zeitpunkt österreichweit die Erkrankung überstanden, waren es am Sonntag 10.501 Personen, also 287 mehr. Die Zahl der aktiv Erkrankten lag damit erstmals wieder unter 4000 - exakt sind es aktuell 3796. Innerhalb einer Woche hat damit die Zahl um 42 Prozent abgenommen, hieß es seitens des Gesundheitsministeriums.