Rückzieher folgte

Die 180-Grad-Wendung kam zum Glück schnell: Das Bezirksgericht Rattenberg gab der beantragten einstweiligen Vorkehrung von Schneiders Anwalt statt – was heißt: Wiederherstellung des vorherigen Zustandes beim Bassin. Noch am Mittwoch, dem Tag, an dem der „Krone“-Artikel erschien, schrieb der Anwalt sinngemäß: Sein Mandant werde nun erlauben, dass das Rohr wieder eingebaut werde. Falls Schneider dies nicht selbst tun wolle, würde der Nachbar „hiefür zur Verfügung stehen“.