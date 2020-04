Deutschland fordert vollkommene Offenheit aus China

Eine ähnliche Forderung äußerte am Sonntag auch der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller: „Die Chinesen müssen vollkommene Offenheit in dieser Weltkrise zeigen, gerade was den Ursprung des Virus angeht.“ China hätte laut Müller schneller in den internationalen Austausch über die Ausbreitung des Virus in Wuhan treten müssen.