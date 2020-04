Das Online-Wohnzimmer-Turnier der PDC, das wegen der Corona-Krise ins Leben gerufen wurde, funktioniert gut, hat aber mit ungewohnten Hindernissen zu kämpfen. Der Österreicher Rowby-John Rodriguez musste seine Nachbarn darum bitten, dass er am Samstagabend ausnahmsweise einmal spielen dürfe. In der Regel fühlen die sich vom ständigen Plumpsen der Pfeile in der dünnen Wand am Abend zu sehr gestört.