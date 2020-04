Samstag gegen 21 Uhr lenkte ein Polizeibeamter des Bezirkspolizeikommandos Bruck-Mürzzuschlag das Dienstfahrzeug im Zuge des Streifendienstes auf der Seestraße in Richtung Mitterbach/Erlaufsee. Zur selben Zeit lenkte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 19-Jährige mit dem Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Der Polizeibeamte versuchte mit dem Dienstfahrzeug auszuweichen, konnte einen Zusammenprall jedoch nicht verhindern.