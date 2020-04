Auch diese Zahl wäre laut Hörmann zu stemmen, allerdings immer unter Vorgabe, dass die Infektionen in Österreich nicht wieder stark steigen. „Aber grundsätzlich sind solche Zahlen bewältigbar, vor allem über einen Zeitraum von mehreren Wochen und bei der Anwendung von Probe-Pooling.“ In dieser Rechnung nicht inkludiert sind Testungen während der Trainingsphase vor dem Neustart, doch auch hier sollten die Ressourcen reichen. „Wir haben die Zahl der täglichen Tests zuletzt massiv erhöht, sind derzeit bei 6.000 bis 7.000 pro Tag und dabei nicht an den Obergrenzen.“