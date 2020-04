Erwartete Spitzenwerte nach Ostern nicht eingetreten

Er hatte nach Ostern sogar mit Spitzenwerten bei den Neuinfektionen gerechnet, die aber nicht eingetreten seien. Eine mögliche Erklärung für diesen Umstand könnte laut Tegnell eine beginnende Herdenimmunität in Schweden sein. Die Strategie des skandinavischen Landes, in dem rund 40 Prozent der Corona-Fälle in der Hauptstadt Stockholm aufgetreten sind, war es von Beginn an, möglichst wenige gesetzliche Verbote zu erlassen und keine Maßnahmen einzuführen, die nur über wenige Wochen einzuhalten wären.