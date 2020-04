Was auch immer der für Montag erwartete Bescheid der Bundesregierung enthält - Ulmer und Co. müssen sich „dank“ Corona mit einer langen Liste neuer Vorschriften anfreunden. „Um genau Bescheid zu wissen, warten wir den Montag ab“, wollte Jesse Marsch, der mit seinem Trainerteam bereits am Freitag erste Details ausarbeitete, gestern noch nicht zu viel verraten. Klar war indes zumindest: