Kogler kündigte am Samstag einen Schritt in diese Richtung an: „Weil diese Menschen werden das dringend brauchen“, sagte er im Gespräch mit dem „Kurier“. Bestimmte Maßnahmen des Regierungsprogramms sollten bleiben, trotz Corona-Krise, so der Grünen-Chef. In Sachen Vermögenssteuer gab er sich zurückhaltend. Zunächst müssten Not- und Hilfsmaßnahmen gesetzt werden.