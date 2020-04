Auch BBC und Co. bringen Song-Contest-Shows

Die BBC will hier unter dem Titel „Eurovision: Come Together“ und mit der Moderation von Talklegende Graham Norton eine Mischung aus Best-of-Performances und heurigen Vertretern zeigen. In Deutschland hat Mastermind Stefan Raab für ProSieben am gleichen Tag den „Free European Song Contest“ konzipiert, bei dem neben Sven Gätjen Österreichs ESC-Queen Conchita von der ORF-Jurorenrolle in jene der Moderatorin wechselt.