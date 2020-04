Keine zwei Stunden später, gegen 17.30 Uhr, wählte wieder ein Mann den Notruf und gab an, dass eine Person von der Keplerbrücke flussabwärts in der Mur treiben würde. Besonders fies, da es bei sowas ja um Leben und Tod geht! Zahlreiche Einsatzkräfte suchten in der Folge nach der Person, sogar mit dem Polizeihubschrauber. Doch von der angeblich in der Mur treibenden Person fehlte jede Spur.