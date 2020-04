Auch wenn Sie derzeit nicht zu hören sind, sorgt eine Maßnahme von Ihnen für Wirbel. Sie wollen allen, die weiter als 15 Kilometer vom Neusiedler See entfernt wohnen, den Zugang verwehren. Sind die Wiener so schrecklich?

Die Regelung richtet sich gegen niemanden - sie dient dem Schutz der Anwohner und Besucher des Sees. Zudem tritt die Verordnung mit 30. April wieder außer Kraft. Bis dahin haben wir hoffentlich einen weiteren Schritt in Richtung mehr Normalität getätigt. Die aktuelle Verordnung ersetzt jene, die die Sperre aller Seebäder - für alle - zum Inhalt hatte. Durch die aktuelle Regelung tritt daher eine Lockerung ein. Sinn und Zweck ist es keinesfalls, Menschen kategorisch auszuschließen, sondern Menschenansammlungen zu verhindern. Diese Regelung betrifft auch viele Burgenländerinnen und Burgenländer - ich persönlich darf auch nicht zum See fahren.