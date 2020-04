„Lieber Papi, dein Leben und dein Vorbild sind ein Leuchtturm für uns alle und werden es ganz gewiss bleiben dein Interesse an allem und jedem, dein immer offenes Ohr, dein so großes Bemühen um Einheit, Zusammenhalt, Aussöhnung ... Papi, danke!“ Im Gedenken an schöne Momente mit seinem verstorbenen Vater hielt Georg Mayr Melnhof diese Grabrede im kleinsten Familienkreis.