Als Kritik an der Maskenpflicht will Seiwald die Nachfrage beim Minister nicht verstanden wissen. Schon allein deswegen „weil das kein gutes Bild abgeben würde“, stellt Seiwald klar. Aus pädagogischen Gründen sei es höchst sinnvoll, dass auch sie und ihre Kollegen die Schutzmaske anlegen müssten, meint die Tennengauerin. Der Kammer sei es jedoch um eine Klärung gegangen, so Seiwald.