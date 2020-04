Den britischen Rekord beim Spendensammeln in der Krise hält indes ein 99-Jähriger. Der Weltkriegs-Veteran Tom Moore hat inzwischen die üppige Summe von 20 Millionen Pfund (22,99 Millionen Euro) für den NHS eingesammelt. Der frühere Hauptmann hatte sich nach einer Krebsbehandlung und einer Hüft-OP vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag am 30. April hundert Mal mit seinem Rollator seinen 25 Meter langen Garten abzuschreiten. Die ursprünglich geplante Strecke hatte Moore am Freitag geschafft. Er will aber nach Angaben seiner Tochter Hannah angesichts des großen Erfolgs seines Sponsorings weitermachen.