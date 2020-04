Landeshauptmann Hans Peter Doskozil muss sich aktuell gerade einiges an Kritik angesichts der Zugangsbeschränkungen rund um den Neusiedler See gefallen lassen, SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst war ihm erst am Freitag beigesprungen und hatte die Kritik als „überzogene mediale und politische Reaktionen“ bezeichnet. Nach dem Wirbel um ein im Netz veröffentlichtes Foto, welches fünf Mitarbeiter des Wirtschaftsministerium zeigte, die sich ohne Maske und Sicherheitsabstand zusammen auf dem Balkon aufhielten, sorgt nun die SPÖ Burgenland selbst für einen ähnlichen Hingucker.