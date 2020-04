Die Zahl der mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen in Oberösterreich ist am Samstag mit 37 unverändert geblieben. Allerdings meldete das Land neue Fälle in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Im Klinikum Freistadt beispielsweise sind vier Patienten der Internen an Corona erkrankt. Die Ergebnisse der Testung der Kontaktpersonen steht in den meisten Fällen noch aus.