Ein Lichtblick für Vanille- und Schokofans: Ab sofort stehen Eissalons für Passanten offen. Kugeln werden aber nur in Boxen zum Mitnehmen serviert (wir haben berichtet). Auch beim Kaffee darf es nur „to go“ sein. Bereits in dieser Woche konnte man in Klagenfurt wieder Warteschlangen sehen. Jedoch wird das Eis teuer – wenn man den Abstand zu anderen nicht einhält. Gästen wurde daher sogar eine Anzeige über 150 Euro aufgebrummt.