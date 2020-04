„Wir werden sehen“

Trump hatte am Mittwoch gesagt, die Grenze zu Kanada werde eine derjenigen sein, die früh wieder geöffnet werde. „Kanada geht es gut. Uns geht es gut. Wir werden sehen. Aber irgendwann werden wir das tun“, so Trump. Er heizte in Tweets die Proteste im Land gegen den Lockdown an. Auch sieht er den Höhepunkt bei den Covid-19-Fällen im Land überwunden.