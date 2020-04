„Nicht die Not der anderen vergessen“

Die Not der Corona-Krise dürfe jedenfalls nicht dazu führen, „dass wir in der Not die Not der anderen vergessen“, sagte der Wiener Erzbischof weiter. Besonders ging er dabei auf die Situation von Menschen auf der Flucht ein. „Wie viele Menschen - Christen, Muslime, andere Religionsangehörige -, die auf der Flucht sind, müssen monatelang, manchmal jahrelang auf jede Gottesdienstform verzichten, weil sie kein Zuhause haben, weil sie in Lagern sind, weil sie auf der Flucht sind. Vergessen wir heute in unserem Gebet und in unserem Herzen nicht die Not der Flüchtlinge!“