Nun ist eine Diskussion losgebrochen, ob all diese Verordnungen verfassungskonform sind. Halten Sie diese Diskussion für wichtig?

Lassen Sie es mich so beantworten: Wir leben in einem gut entwickelten Rechtsstaat. Wir waren in der Krise gezwungen, Maßnahmen zu setzen, Legisten haben diese in Gesetztestexte übersetzt. Die Verfassung ist nach wie vor in Kraft und wenn es Zweifel gibt, kann man die Höchstgerichte anrufen.