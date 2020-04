Kinder bespaßen, Lehrer spielen, Home-Office, Hausarbeit und dabei noch den Hausfrieden wahren – viele Eltern sind mit ihren Kräften am Ende. Für Alleinerziehende ist die Situation besonders schwierig. Sie dürfen deshalb auch im Home Office ihre Kinder in eine Kinderbetreuungseinrichtung bringen. Die Corona-Verordnung der Bundesregierung gibt zwar keine klare Anweisung dazu, in einer Verordnung des Landes vom 10. April wurde aber klargestellt: Alleinerzieher haben Anspruch auf Kinderbetreuung.