Start der Serie an Bränden war am 12. März, als ein Wohnhaus in der Ortschaft plötzlich in Flammen stand. Das Feuer wurde allerdings rasch bemerkt und schnell gelöscht. Seit dem 8. April hielten dann insgesamt vier Wald- und Flurbrände mit einer Fläche von bis zu 150 Quadratmetern die Helfer der Feuerwehr in Atem.