Die von der Coronavirus-Pandemie bedingte Verschiebung um ein Jahr auf Sommer 2021 gibt Athleten, die wegen einer Dopingsperre 2020 gefehlt hätten, im kommenden Jahr die Chance, an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilzunehmen. Diese Einschätzung bestätigte Brett Clothier, der Chef der Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes, am Samstag.